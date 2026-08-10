Kapaklı'da kaza: 3 hafif yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler ile kaldırımda yürüyen bir kişi hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 yaralı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza, Kapaklı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.M. idaresindeki otomobil ile K.E. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle kaldırımda bulunan B.Ö. ve otomobil sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücüler ve yaya ambulans ile Çerkezköy Özel Optimed Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri tamamlanan 3 kişinin taburcu edildiği öğrenilirken, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı