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Tekirdağ'da Apartman Yangını Korkuttu

Tekirdağ'da Apartman Yangını Korkuttu
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 6 katlı bir apartmanın üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangının diğer katlara sıçraması önlenirken, dairede soğutma çalışması yapıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 6 katlı apartmanın üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 6. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangının binanın diğer katlarına ve çevredeki yapılara sıçramasının önüne geçildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri dairede soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de muhtemel yaralanma ve dumandan etkilenmelere karşı hazır bekledi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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