Tekirdağ'da motosiklet hırsızı yakalandı
Tekirdağ'da aküsü bittiği için yol kenarına bırakılan motosikleti çalan A.Y., jandarmanın JASAT ekiplerinin kamera ve saha çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Motosiklet sahibine teslim edildi.
Tekirdağ'da aküsü bittiği için yol kenarına bırakılan motosikleti çaldığı belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda motosikletini belediye otobüsü durağının arkasına bırakan F.E. (28), motosikletini almaya geldiğinde yerinde olmadığını fark ederek şikayetçi oldu.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri, yaptıkları kamera incelemesi ve saha çalışmasında motosikletin çalındığını belirledi.
Ekipler, hırsızlık olayını A.Y'nin (44) gerçekleştirdiğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Bulunan motosiklet sahibine teslim edildi.