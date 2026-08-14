Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde elektrik akımına kapılan bir vatandaş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan olay, Kapaklı ilçesi Vatan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat asansörü yardımıyla malzemeleri apartman çatısına çıkaran Recep Toprak'ı bir malzemenin elektrik tellerine çarpması sonucu elektrik çaptı.

Olayda ağır yaralanan Toprak'ı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Toprak'ı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen Recep Toprak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı