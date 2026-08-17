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Çorlu ve Süleymanpaşa'da uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı

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Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rumeli Mahallesi'nde belirlenen adreste arama yaptı.

Aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu bulundu

Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çobançeşme Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınova Mahallesi'nde şüphe üzerine 3 kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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