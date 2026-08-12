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Marmara'da Fırtına Uyarısı: 7 İl İçin Sarı Kod

Marmara'da Fırtına Uyarısı: 7 İl İçin Sarı Kod
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde hızın yer yer 80 km/saate ulaşması beklenirken, yetkililer ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

7 İLDE KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada; fırtınanın yarın sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde etkisini artıracağı bildirildi. Rüzgarın; İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli, zaman zaman ise fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

RÜZGAR 80 KM/SAATE ULAŞABİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, rüzgarın hızının saatte 50 ila 70 kilometreyi bulacağı, yer yer ise 80 kilometre/saat hıza ulaşabileceği vurgulandı.

TEDBİR ÇAĞRISI YAPILDI

Yetkililer; fırtınayla birlikte yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı bölge halkının ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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