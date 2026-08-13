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Ergene'de anız yangını: 4 ev kül oldu, 5 bin balya yandı

Ergene'de anız yangını: 4 ev kül oldu, 5 bin balya yandı
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Tekirdağ Ergene'de çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek 4 çiftlik evini kullanılamaz hale getirdi ve yaklaşık 5 bin saman balyasını yaktı. Yangın, ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çıkan anız yangınında 4 çiftlik evi kullanılamaz hale geldi, yaklaşık 5 bin saman balyası yandı.

İlçede henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına, Çorlu, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı ve Süleymanpaşa ilçelerinden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Tarım arazilerinin yanı sıra çiftliklerin de bulunduğu bölgede alevlerin sıçradığı 4 çiftlik evi kullanılamaz hale geldi.

Yangında yaklaşık 5 bin saman balyası da yandı.

Yaklaşık 900 dekar alanda etkili olan yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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