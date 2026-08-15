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Yerel Haberler: Yol Çalışmaları ve Sağlık Etkinliği

Yerel Haberler: Yol Çalışmaları ve Sağlık Etkinliği
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Süleymanpaşa Belediyesi, Atatürk Mahallesi'nde yürüttüğü yol çalışmalarına devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, Atatürk Mahallesi'nde yürüttüğü yol çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, mahallede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Mahallede park yapım çalışmalarını kısa sürede tamamlayacaklarını belirten Nallar, çalışmaların mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Sultanköy Mahallesi'nde yol çalışması sürüyor

Marmaraereğlisi Belediyesi ekiplerince Sultanköy Mahallesi Akşemsettin Sokak'ta kilit taşı döşeme çalışması yürütülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla sokaktaki yollar yenileniyor.

Çalışmaların mahallede ulaşım koşullarının iyileştirilmesi ve çevrenin düzenlenmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Sağlıklı hayat saatleri etkinliği yapıldı

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen "Sağlıklı Hayat Saatleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar'ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlik, "Ayağına Sağlık: Bir Adım Değil, Bir Dönüşüm" başlığıyla çevrim içi düzenlendi.

Zoom üzerinden gerçekleştirilen etkinliğe, il genelindeki idari kadro ile sağlık çalışanları katıldı.

Onar, söyleşide hareketli yaşamın sağlığın korunması ve geliştirilmesindeki önemine ilişkin bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Kaynak: AA
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