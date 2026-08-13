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Tekirdağ'da Fırtına: Uçuşlar İptal, Denize Girmek Yasaklandı

Tekirdağ'da Fırtına: Uçuşlar İptal, Denize Girmek Yasaklandı
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Tekirdağ'da etkili olan fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda eğitim uçuşları iptal edildi. Valilik, Saray'da 1 gün, Şarköy ve Marmaraereğlisi'nde 2 gün denize girmeyi yasakladı. Balıkçılar denize açılamazken, uluslararası gemiler demirledi.

TEKİRDAĞ'da etkili olan fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda eğitim uçuşları iptal edildi. Şarköy, Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerinde denize girmek yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tekirdağ'da, sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Yer yer saatte 35 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilik, Karadeniz kıyısındaki Saray ilçesinde 1 gün, Marmara Denizi kıyısındaki Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde ise 2 gün denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebi ile boğulmaların önlenmesi maksadıyla, Saray ilçemiz genelinde 13 Ağustos tarihinde 1 gün, Şarköy ilçemiz sınırları içerisinde bulunan plajlarda 13-14 Ağustos tarihlerinde 2 gün, Marmaraereğlisi ilçemiz Sultanköy sahilinde 13-14 Ağustos tarihlerinde 2 gün denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

BALIKÇILARA DENİZE AÇILAMADI

Diğer yandan fırtına nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan gemilerin Tekirdağ gemilerin demirlediği görüldü. Tekirdağ merkez ve Marmaraereğlisi ilçesindeki balıkçılar denize açılamadı, teknelerini barınaklara çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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