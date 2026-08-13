Marmara'da Poyraz Tekirdağ'da Ulaşımı Aksattı

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Öte yandan, poyrazla oluşan dalgalar kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın etkisini cumartesi gününe kadar sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA