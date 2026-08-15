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Tekirdağ'da 19 Şüpheli Tutuklandı

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Tekirdağ'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan farklı suçlardan aranan 19 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan farklı suçlardan aranan 19 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde son bir haftada çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 74 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 19 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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