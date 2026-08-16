Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent genelinde belirlenen 3 adrese düzenledikleri operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 21 kök kenevir, 700 gram esrar,

505 gram sentetik uyuşturucu, 70 sentetik ecza, 3 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş materyal, uyuşturucu üretiminde kullanılan çeşitli materyaller ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 800 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından getirildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA