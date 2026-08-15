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Tekirdağ'a 603 bin sazan yavrusu bırakılacak

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Tarım ve Orman Bakanlığı projesi kapsamında Tekirdağ'daki göl ve göletlere 603 bin 500 pullu sazan yavrusu bırakılacak. Balık popülasyonunun artırılması ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Tekirdağ'daki göl ve göletlere bırakılmak üzere 603 bin 500 pullu sazan yavrusu teslim alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonunda üretilen sazan yavruları, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

Kentte belirlenen göl ve göletlere bırakılacak yavrularla balık popülasyonunun artırılması ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin desteklenmesi hedefleniyor.

Açıklamada, balıklandırma çalışmalarının su kaynaklarındaki doğal dengenin korunması ve su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması amacıyla sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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