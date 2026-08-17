Tekirdağ'da Avrupa ve Türkiye Motokros Şampiyonası

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası ile Türkiye Motokros Şampiyonası, Tekirdağ'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları ile Türkiye Motokros Şampiyonası, 21-23 Ağustos tarihlerinde Hayrabolu ilçesinde düzenlenecek.

Hayrabolu Burak Özel Motokros Parkuru'nun ev sahipliği yapacağı şampiyonalarda MX, MX1, MX2, MX125, MX senior, veteran, kadınlar, 50 cc, 65 cc ve 85 cc sınıflarında yarışlar yapılacak.

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova ve Yunanistan'dan çok sayıda profesyonel yarışçının start alması bekleniyor.

Üç gün sürecek organizasyonda sporcular, zorlu parkurlarda dereceye girmek için mücadele edecek.

Kaynak: AA