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Tekirdağ'da Avrupa ve Türkiye Motokros Şampiyonası

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Balkan Motosiklet Birliği Avrupa Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı ve Türkiye Motokros Şampiyonası, 21-23 Ağustos'ta Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Burak Özel Motokros Parkuru'nda yapılacak. Türkiye ve 6 ülkeden sporcular, 10 farklı sınıfta yarışacak.

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası ile Türkiye Motokros Şampiyonası, Tekirdağ'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları ile Türkiye Motokros Şampiyonası, 21-23 Ağustos tarihlerinde Hayrabolu ilçesinde düzenlenecek.

Hayrabolu Burak Özel Motokros Parkuru'nun ev sahipliği yapacağı şampiyonalarda MX, MX1, MX2, MX125, MX senior, veteran, kadınlar, 50 cc, 65 cc ve 85 cc sınıflarında yarışlar yapılacak.

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova ve Yunanistan'dan çok sayıda profesyonel yarışçının start alması bekleniyor.

Üç gün sürecek organizasyonda sporcular, zorlu parkurlarda dereceye girmek için mücadele edecek.

Kaynak: AA
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