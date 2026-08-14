Tekirdağ'da Balıkçılar İlk Ağ için Denize Açılıyor

Tekirdağ'da 12 metre altındaki balıkçı tekneleri için av yasağının 15 Ağustos'ta sona ermesiyle balıkçılar bu akşam sezonun ilk avı için denize açılacak.

Marmara Denizi'nde faaliyet gösteren balıkçılar, av sezonu öncesinde teknelerinin bakım ve onarımlarını tamamlayarak ağlarını hazırladı.

Av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyecek balıkçılar, sezonun ilk avından umutlu.

Tekirdağ'daki balıkçılar, gece boyunca denizde avlandıktan sonra sabah saatlerinde limanlara dönerek tuttukları balıkları satışa sunacak.

Balıkçıların özellikle palamut başta olmak üzere sezonun ilk günlerinde çeşitli balık türlerinin peşinde olması bekleniyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkçıların bu geceden itibaren palamut için denize ağ atacaklarını söyledi.

Bereketli bir sezon beklediklerini aktaran Pehlivanoğlu, yasağa kadar balıkçıların tekir, çinekop, hamsi ve sardalyaya ağ attığını dile getirdi.

Pehlivanoğlu, palamudun bol olmasını beklediklerini belirterek, "Bu sene palamudun bol olduğu söyleniyor. Balıkçı arkadaşlarımız bakımlarını yaptılar, ağlarını tamir ettiler. Bu gece 12 metrenin altında olan balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini palamut, istavrit, hamsi, kolyoz ve lüfer balığı tutarak geçirecekler. Bu sene bol ve bereketli geçecek." diye konuştu.

Kaynak: AA