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Merdivenlere saplanan otomobil çekiciyle kurtarıldı

Merdivenlere saplanan otomobil çekiciyle kurtarıldı
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Tekirdağ Çorlu'da yayalara açık meydana giren sürücü, engelli rampası zannettiği merdivenlerden geçmek istedi. Otomobil havada asılı kaldı, vatandaşların çabaları sonuç vermeyince çekiciyle kurtarıldı.

Tekirdağ'da yolunu karıştıran sürücü arabasıyla engelli rampası diye geçiş yaptığı merdivenlerde asılı kaldı. Vatandaşlar kazayı şaşkınlıkla izledi.

Çorlu ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda sabah saatlerinde yayalara açık olan meydana giren M.T.'nin kullandığı otomobil, iddiaya göre, sürücüsünün fark etmeyerek engelli rampası olarak düşündüğü merdivenlerden geçiş yaptı. Otomobil bu sırada merdivenlerde asılı kaldı.

Sürücü arabasını kurtarmayı denese de bir türlü başaramadı. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisi, kontrollerde bulundu.

Bir grup vatandaşın el birliğiyle itilmek istenen araç bu kez de kurtarılamadı. Son çare olarak olay yerine gelen çekici vasıtasıyla merdivenlerde asılı kalan otomobil kurtarıldı.

Şaşırdığını ifade eden bir vatandaş, "Burası çok eski bir meydan. Önceden burada mandalar yatardı. İlk kez böyle bir kazaya rastladım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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