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Çorlu'da feci kaza: Sürücü yanarak hayatını kaybetti

Çorlu'da feci kaza: Sürücü yanarak hayatını kaybetti
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpığı kazada yanan aracın içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpığı kazada yanan aracın içinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Çorlu Çevre Yolu Hatip Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İsmail Erdoğdu (71) idaresindeki otomobil ile U.K. idaresindeki otomobil bölünmüş yolda kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası alev alan araçta sıkışan sürücü Erdoğdu hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü U.K. ve 4 yaşındaki çocuğu ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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