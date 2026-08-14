Marmara'da Poyraz: Deniz Ulaşımında Aksamalar

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti.

Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA