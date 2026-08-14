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Tekirdağ'da Temmuz'da 3.306 Konut Satıldı

Tekirdağ'da Temmuz'da 3.306 Konut Satıldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Tekirdağ'da Temmuz ayında toplam 3 bin 306 konut satışı gerçekleştirildi.

Kentteki konut satışlarının 1 bin 407'si ilk el, 1 bin 899'u ise ikinci el konutlardan oluştu. Böylece Tekirdağ'da Temmuz ayında satılan konutların çoğunluğunu ikinci el konutlar oluşturdu.

İpotekli satışlar 810 oldu

Tekirdağ'da Temmuz ayında gerçekleştirilen 3 bin 306 konut satışının 810'u ipotekli, 2 bin 496'sı ise diğer satışlardan oluştu.

Türkiye genelinde ise Temmuz ayında ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 azalarak 42 bin 529'a geriledi. İkinci el konut satışları da yüzde 20,8 azalarak 81 bin 74 oldu.

Tekirdağ'da 308 iş yeri satıldı

Tekirdağ'da Temmuz ayında toplam 308 iş yeri satışı gerçekleştirildi. Bu satışların 94'ü ilk el, 214'ü ise ikinci el iş yeri olarak kayıtlara geçti. İş yeri satışlarında ipotekli satış sayısı ise yalnızca 6 olurken, 302 iş yeri diğer satış yöntemleriyle el değiştirdi.

Türkiye genelinde Temmuz ayında ilk el iş yeri satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 artarak 5 bin 777'ye yükselirken, ikinci el iş yeri satışları yüzde 12,2 azalarak 10 bin 956 oldu.

Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları da yüzde 57,6 artarak 695'e ulaşırken, diğer iş yeri satışları yüzde 5,7 azalarak 16 bin 38 olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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