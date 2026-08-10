Çorlu'da Scooter Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde mazgaldaki çukura takılan 14 yaşındaki scooter sürücüsü çocuk ağır yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde mazgaldaki çukura takılan 14 yaşındaki scooter sürücüsü çocuk ağır yaralandı.
Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Şeyhsinan Mahallesi Kumyol Caddesi üzeri otogar mevkiinde meydana geldi. A.E.E.'nin (14) kullandığı elektrikli scooter, mazgal kapağının üzerinden geçişi sırasında çukura takılarak kaza yaptı. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı