Karaman'da Elektrikli Bisiklet Kazası: Bir Yaralı

Karaman'da Elektrikli Bisiklet Kazası: Bir Yaralı
Karaman'ın Şeyh Edebali Mahallesi'nde bir otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Şeyh Edebali Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.B.'nin kullandığı elektrikli bisiklete A.K. yönetimindeki 42 BIL 39 plakalı Seat marka otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.A.B. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
