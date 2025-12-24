Bilecik Şeyh Edebali Kongre Merkezi'nde şiir gecesi düzenlendi.

Bilecik 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin organize ettiği Şiir Gecesi programı, Şeyh Edebali Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Programa Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de katıldı. Programda öğrenciler, birbirinden anlamlı şiirleri başarıyla seslendirirken, edebiyatın birleştirici gücü ve şiirin duygu dünyasına kattığı değer bir kez daha ön plana çıktı. Gece boyunca sergilenen performanslar, katılımcılar tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Öğrencilerimizin büyük bir emekle hazırladığı bu anlamlı programda, şiirin ve edebiyatın gençlerimizin dünyasına kattığı değeri bir kez daha gördük. Bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi. - BİLECİK