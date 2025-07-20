Bilecik'te Geleneksel Şifalı Pilav İkramı

Bilecik'te Geleneksel Şifalı Pilav İkramı
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Şeyh Edebali Külliyesi'nde düzenlenen geleneksel şifalı pilav etkinliğine katıldı. Etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Vali Sözer, şehir tarihine sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Şeyh Edebali Külliyesi'nde düzenlenen geleneksel şifalı pilav ikramına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkinlik çerçevesinde külliye avlusunda kurulan alanda vatandaşlara şifalı pilav ikram edildi. Pilav ikramının ardından vatandaşlarla sohbet eden Vali Sözer, Bilecik'in köklü tarihine ve kültürel mirasına sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. Etkinlikte yer alan vatandaşlar yüzyıllardır süregelen bu geleneğin toplumun kaynaşması açısından önemli olduğunu belirtti. Şeyh Edebali Külliyesi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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