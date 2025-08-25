Bilecik'te Kadın Kooperatifleri için Proje Hazırlama Eğitimi Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, kadın kooperatiflerinin proje üretme kapasitesini geliştirmek amacıyla "Kadın Girişimciler ve Kadın Kooperatiflerine Yönelik IPARD Proje Hazırlama Eğitimi" gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) arasında imzalanan "IPARD Programına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında, kadın kooperatiflerinin proje üretme kapasitesini geliştirmek amacıyla "Kadın Girişimciler ve Kadın Kooperatiflerine Yönelik IPARD Proje Hazırlama Eğitimi" düzenlendi. Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bilecik il genelinde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri, sivil toplum kuruluşları (STK) ve ilgili kurum temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği programda, IPARD destekleri ve proje hazırlama süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgiler aktarıldı. Eğitim sonunda, kadın kooperatiflerinin üretim kapasitelerinin artırılması, IPARD gibi hibe ve fonlara daha etkin şekilde başvurabilmeleri ile il genelindeki kooperatifler arasında iletişim ve dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla fikir alışverişinde bulunuldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, yaptığı açıklamada kadın kooperatiflerinin kırsal kalkınmadaki önemine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Kadınlarımızın ekonomik hayata daha etkin katılımını sağlamak, üretim kapasitelerini güçlendirmek ve onları ulusal ile uluslararası desteklerden en verimli şekilde faydalandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, yeni eğitim programları ve rehberlik hizmetleriyle kooperatiflerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK