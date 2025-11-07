Haberler

Şeyh Edebali'nin Vefatının 700. Yıl Dönümü UNESCO Kapsamına Alındı

Şeyh Edebali'nin Vefatının 700. Yıl Dönümü UNESCO Kapsamına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Şeyh Edebali'nin 700. yıl dönümünün UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri listesine alınmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti ve etkinliklerin 2026 yılı boyunca gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yıl dönümünün UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri kapsamına alınması kararını değerlendirdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, alınan kararın Bilecik ve Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "UNESCO tarafından verilen bu karar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi başta olmak üzere şehrimiz ve ülkemiz adına büyük bir onur vesilesi olmuştur. Yalnızca Bilecik'in manevi hafızasında değil, aynı zamanda insanlık tarihinin ortak değerleri arasında yer alan bilgelik, adalet ve insan merkezli düşünce anlayışının da uluslararası düzeyde tescillenmesi anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

"Şeyh Edebali Anadolu'nun ruhunu şekillendiren bir gönül insanıdır"

Sözlerine şöyle devam eden Rektör Kaplancıklı, "Şeyh Edebali, hoşgörüyü, birliği, adaleti ve ilmi merkeze alan düşünceleriyle Anadolu'nun ruhunu şekillendiren bir gönül insanıdır. Onun 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözü, bugün de hem devlet yönetiminde hem akademik hayatta hem de toplumsal yaşamda yol gösterici bir ilke olmaya devam etmektedir. 2026 yılı boyunca Şeyh Edebali'nin fikir dünyasını ve manevi mirasını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtacak akademik, kültürel ve sanatsal etkinliklerin Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Bu önemli gelişmeye katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyor; UNESCO nezdinde kabul edilen bu kararın, Şeyh Edebali'nin evrensel değerlerini daha geniş kitlelere ulaştıracağına yürekten inanıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.