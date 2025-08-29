Bilecik Valisi, Şeyh Edebali Külliyesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Şeyh Edebali Külliyesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Geleneksel şifalı pilav ikramı ile yapılan etkinlikte, kültürel değerlerin tanıtımı ön plandaydı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Şeyh Edebali Külliyesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Sözer, geleneksel şifalı pilav ikramında bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti. Etkinlikte, Bilecik'in kültürel ve sosyal değerlerinin tanıtımı ön plana çıkarken, vatandaşlar da pilav ikramına yoğun ilgi gösterdi. Vali Sözer, buluşmada yaptığı açıklamada, "Geleneklerimizi yaşatmak ve vatandaşlarımızla bir araya gelmek bizim için büyük bir mutluluk" dedi.

Şeyh Edebali Külliyesi'nde gerçekleşen program, vatandaşların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
