Haberler

Vali Sözer, Şeyh Edebali Türbesi'nde anaokulu öğrencileriyle buluştu

Vali Sözer, Şeyh Edebali Türbesi'nde anaokulu öğrencileriyle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 'Şeyh Edebali Yılı' etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek onlara hediyeler dağıttı ve Şeyh Edebali'nin manevi mirası üzerine konuştu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Şeyh Edebali Türbesi'nde anaokulu öğrencileriyle buluştu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 'Şeyh Edebali Yılı' kapsamında Şeyh Edebali Türbesi'ne ziyarete gelen Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Programda minik öğrencilerle yakından ilgilendi. Ziyaret kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Vali Sözer, 'Şeyh Edebali Yılı' etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen buluşmanın anlam ve önemine değindi. Vali Sözer, "Şeyh Edebali'nin bizlere bıraktığı manevi mirasın, evlatlarımızın kalbinde ve zihninde yer etmesi geleceğimiz adına son derece kıymetlidir. Bu bilinçle çocuklarımızı tarihimiz ve değerlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular

Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...

İçeride de rahat durmamış: Siyahi bir adam beni öperken...
Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı

Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı
Eyyübiye Belediyesi'nden Türkiye'de bir ilk: 400 yetim aileye kurbanlık koç desteği

Türkiye'de bir ilk! Belediye ramazanda gönüllere dokundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu

Annesinin sadece 3 günde kazandığı para, öyle böyle değil
Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! Umut hakkı iddiasına noktayı koydu

Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! Tartışmalara son noktayı koydu