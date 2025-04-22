Bilecik'te Kütüphaneler Haftası'nda Kitap Okuma Yarışması Düzenlendi
Şeyh Edebali Üniversitesi'nde gerçekleştirilen kitap okuma yarışması, öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmeyi ve kitap sevgisini pekiştirmeyi amaçladı. Yarışma, yoğun ilgi gördü ve birincilik ödülünü Kerime Nur Demir, Aysima Akman ve Hilal Birkan'dan oluşan grup kazandı.
Bilecik'te Kütüphaneler Haftası nedeniyle düzenlenen kitap okuma yarışması yoğun ilgi gördü
Şeyh Edebali Üniveresitesi Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmeyi ve kitap sevgisini pekiştirmeyi amaçlayan kitap yarışması yoğun ilgi gördü. Yarışmada bilgi, dikkat ve kitaplara olan hakimiyetleriyle öne çıkan okulun öğrencisi Kerime Nur Demir, Aysima Akman ve Hilal Birkan'dan oluşan grup birinciliği elde etti. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel