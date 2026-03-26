Bilecik'te yükümlüler 700 fidanı toprakla buluşturdu

Bilecik'te denetimli serbestlikte bulunan 15 kişi, Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla 700 selvi fidanı dikti. Organizasyon, kamu hizmeti anlayışıyla gerçekleştirildi.

Bilecik'te, denetimli serbestlik kapsamında bulunan 15 yükümlü, Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı ve Osman Gazi'nin kayınbabası Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yılının, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı'na alınması sebebiyle 700 selvi fidanı dikti.

Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle, Başköy mevkisindeki Adalet Ormanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda yükümlüler, selvi fidanlarını toprakla buluşturup can suyu verdi.

Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Çolak, AA muhabirine, kurum olarak Şeyh Edebali'nin, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünün düsturuyla hareket ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda 15 yükümlüyle Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yılı anısına 700 selvi fidanı diktiklerini dile getiren Çolak, şunları kaydetti:

"Geçen sene bu arazide 1000'e yakın ağaç dikmiştik. Onların da yeşerdiğini görmek bizleri çok mutlu etti. Yükümlüler, burada topluma ya da mağdura verdikleri zararı kamu hizmeti yaparak tazmin ediyorlar. Ayrıca bu çalışmaları 'geleceğe miras bırakmak' düşüncesiyle yaptıkları için de huzur buluyorlar."

Organizasyon, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
