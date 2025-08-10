Bilecik Valisi, Şeyh Edebali Külliyesi'nde Geleneksel Şifalı Pilav Etkinliğine Katıldı

Bilecik Valisi, Şeyh Edebali Külliyesi'nde Geleneksel Şifalı Pilav Etkinliğine Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Şeyh Edebali Külliyesi'nde düzenlenen geleneksel şifalı pilav ikramına katıldı. Etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Vali Sözer, birlik ve beraberlik mesajları vererek, toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı. Bu tür etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentteki kültürel mirasın önemli simgelerinden biri olan Şeyh Edebali Külliyesi'nde düzenlenen geleneksel şifalı pilav ikramına katıldı.

Etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Vali Sözer, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Yüzlerce vatandaşın katılım gösterdiği etkinlikte, Şeyh Edebali'nin manevi mirasını yaşatmak amacıyla her hafta geleneksel olarak yapılan şifalı pilav ikramı gerçekleştirildi. Vatandaşlarla sohbet eden ve onların taleplerini dinleyen Vali Sözer, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı. Valilikten yapılan açıklamada, tarihi ve kültürel değerlerin yaşatılmasına büyük önem verildiği belirtilerek, benzer etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de sürdürüleceği ifade edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran'dan Trump'a 'Zengezur' tehdidi: Paralı askerleri için bir mezarlık olacak

İran'dan Trump'a Zengezur tehdidi: Askerleri için mezar olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kümeste yakalandı

Yok böyle operasyon! Polisin kümeste yakaladığı kişi bakın kim çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.