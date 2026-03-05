Haberler

UNESCO tarafından 2026 yılının 'Şeyh Edebali Yılı' ilan edilmesi

UNESCO tarafından 2026 yılının 'Şeyh Edebali Yılı' ilan edilmesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, UNESCO tarafından 2026 yılının 'Şeyh Edebali Yılı' olarak belirlenmesinin Bilecik için büyük bir onur kaynağı olduğunu belirtti. Bozkurt, bu olayın Bilecik'in kültürel mirasının uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayacağını ifade etti.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, UNESCO tarafından 2026 yılının ' Şeyh Edebali Yılı' ilan edilmesinin Bilecik için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bozkurt, bu kararın hem Bilecik'in kültürel mirasının uluslararası düzeyde tanıtılmasına hem de Şeyh Edebali'nin evrensel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağını ifade eti. Kürşat Bozkurt, Şeyh Edebali'nin tarihimizdeki önemi ve fikirleri hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Bozkurt, yıl boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında da detaylı açıklamalarda bulunurken, 'Şeyh Edebali Yılı' kapsamında sempozyumlar, sergiler, kültürel buluşmalar, gençlere yönelik eğitim programları ve uluslararası katılımlı etkinliklerin düzenleneceğini söyledi.

"Bilecik olarak bu tarihi sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için yoğun bir program hazırladık"

Bozkurt, açıklamasının devamında, "Şeyh Edebali'nin öğretileri, hoşgörü, adalet ve insan sevgisi üzerine kuruludur. UNESCO'nun bu ilanı, bu değerlerin tüm dünyada daha geniş kitlelere ulaşmasına vesile olacaktır. Bizler de Bilecik olarak bu tarihi sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için yoğun bir program hazırladık" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Paylaştığı videoya bakın! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı olun' mesajı

Erdoğan'dan "Akıllı olun" mesajı
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu

Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez

Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
İran'dan onlarca kişinin öldüğü saldırıya ilk yorum: ABD denizde bir vahşet gerçekleştirdi

Denizde vahşet! Onlarca kişinin ölümü sonrası intikam yemini ettiler
Ramazan günü camide büyük rezillik

Ramazan günü camide büyük rezillik! Cemaat isyanda
Sabri Sarıoğlu'nun eşi kaptan pilot oldu

Eşinden gelen haberle havalara uçtu
Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez

Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Maça çıkmak isteyen Tedesco'ya doktordan iki kelimelik yanıt

Maça çıkmak isteyen Tedesco'ya doktordan iki kelimelik yanıt