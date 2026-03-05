UNESCO tarafından 2026 yılının 'Şeyh Edebali Yılı' ilan edilmesi

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, UNESCO tarafından 2026 yılının ' Şeyh Edebali Yılı' ilan edilmesinin Bilecik için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bozkurt, bu kararın hem Bilecik'in kültürel mirasının uluslararası düzeyde tanıtılmasına hem de Şeyh Edebali'nin evrensel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağını ifade eti. Kürşat Bozkurt, Şeyh Edebali'nin tarihimizdeki önemi ve fikirleri hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Bozkurt, yıl boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında da detaylı açıklamalarda bulunurken, 'Şeyh Edebali Yılı' kapsamında sempozyumlar, sergiler, kültürel buluşmalar, gençlere yönelik eğitim programları ve uluslararası katılımlı etkinliklerin düzenleneceğini söyledi.

"Bilecik olarak bu tarihi sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için yoğun bir program hazırladık"

Bozkurt, açıklamasının devamında, "Şeyh Edebali'nin öğretileri, hoşgörü, adalet ve insan sevgisi üzerine kuruludur. UNESCO'nun bu ilanı, bu değerlerin tüm dünyada daha geniş kitlelere ulaşmasına vesile olacaktır. Bizler de Bilecik olarak bu tarihi sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için yoğun bir program hazırladık" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı