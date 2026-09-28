Bilecik'te öğrenciler barış için Şeyh Edebali Üniversitesi'nde uçurtma uçurdu

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Bilecik'te düzenlenen etkinlikte öğrenciler, uçurtmalarını barış için uçurdu.

Şeyh Edebali Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenen 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliğinde öğretmen ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte öğrenciler; merhamet, kardeşlik, dayanışma, adalet ve barış değerlerine dikkat çekmek amacıyla uçurtmalarını havalandırdı. Öğrenciler, uçurtmalarını çocukların özgürce oyun oynayabildiği, güvenli ve barış dolu bir dünya dileğiyle gökyüzüne bıraktı.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Uçurtmalar gökyüzünde, umutlarımız çocuklarımızla" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı