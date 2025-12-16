Kartal'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Kartal'da Şeyh Edebali Kur'an Kursu'nun mutfak bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle kurs öğrencileri tedbir amaçlı tahliye edilirken, binada hasar oluştu.
İstanbul Kartal'da, Kur'an kursu olarak kullanılan binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi Melek Sokak'taki 2 katlı binada yer alan Şeyh Edebali Kur'an Kursu'nun mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kursta eğitim alan öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle mutfakta hasar oluştu.
Binada duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları sürüyor.