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Bilecik'te Mevlid-i Nebi Haftası'nda Şeyh Edebali Türbesi Ziyaret Edildi

Bilecik'te Mevlid-i Nebi Haftası'nda Şeyh Edebali Türbesi Ziyaret Edildi
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Bilecik İl Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti. Programa İl Müftü Vekili Sabri Bağcı, kurum amirleri ve vaizler katıldı. Ziyarette Kur'an-ı Kerim tilavet edilip Yasin-i Şerif okundu, ardından İl Müftü Vekili tarafından dua yapıldı.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası'nda Şeyh Edebali Türbesi ziyaret edildi.

Programa İl Müftü Vekili Sabri Bağcı, kurum amirleri ve vaizler katıldı. Şeyh Edebali Türbesi'nde gerçekleştirilen ziyarette Kur'an-ı Kerim tilavet edilerek Yasin-i Şerif okundu.

Program, İl Müftü Vekili Sabri Bağcı tarafından yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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