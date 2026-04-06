Ankara'dan gelen minik izciler Bilecik'te "Cami Toyu" kurdu

İlim Yayma Cemiyeti Ankara Şubesi Çocuk Kulübü tarafından düzenlenen 'Cami İzcilik Toyu' programı ile çocuklar, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklarda tarihi mekanları ziyaret ederek kültürel değerlerini pekiştirdi. Etkinlikte Şeyh Edebali'nin türbesi ve tarihi Kuyulu Mescid ziyaret edildi.

İlim Yayma Cemiyeti Ankara Şubesi Çocuk Kulübü tarafından düzenlenen "Cami İzcilik Toyu" programı kapsamında Bilecik'e gelen çocuklar, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklarda tarihi ve manevi bir yolculuğa çıktı.

Bilecik Valiliği, Söğüt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Ertuğrul Ocağı Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen programa, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve Ertuğrul Ocağı Derneği Başkanı Orhan Şişman da eşlik etti.

Etkinlik kapsamında ilk olarak Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret eden minik izciler, jandarma uzman çavuşların saat başı gerçekleştirdiği geleneksel saygı nöbeti değişimini ilgiyle izledi. Ardından 13. yüzyılda Ertuğrul Gazi tarafından inşa ettirilen tarihi Kuyulu Mescid'e geçen çocuklar, burada kurulan "Cami Toyu"nda Kur'an-ı Kerim okudu.

Programda Şeyh Edebali, Dursun Fakıh, Ertuğrul Gazi, Halime Hatun ve Hayme Ana gibi tarihi şahsiyetlerin temsili canlandırmalarını izleyen izci grubu, Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla Şeyh Edebali Türbesi'ni de ziyaret ederek dua etti.

Tarihi mekanları yerinde görme fırsatı bulan çocuklar, hem Osmanlı tarihini öğrendi hem de izcilik disiplini içerisinde kültürel değerlerini pekiştirdi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor

Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın başlıyor

Herkes ekran başına! Yarın gece ortalık yanacak

19 yaşında ilk maçına çıktı, kahraman gibi karşılandı

Her erkeğin hayalini yaşadı!

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor

Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek! İşte kar yağışı beklenen illerimiz

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar fena bastıracak
Depremde kuruyan su kaynağı yeniden akmaya başladı

Depremde kurumuştu! Yeniden çağlamaya başladı