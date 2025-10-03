Cami-Aile Buluşması Programı Kütahya'da Gerçekleştirildi
Kütahya İl Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Merkez Şeyh Edebali Camii'nde 'Cami-Aile Buluşması' programı düzenlendi. İl Müftüsü İrfan Açık, 'Aile ve Aile Olmanın Önemi' üzerine bir sohbet gerçekleştirdikten sonra program cemaatle kılınan namaz ve dualarla sona erdi.
Kütahya İl Müftülüğünce Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle "Cami-Aile Buluşması" programı gerçekleştirildi.
Merkez Şeyh Edebali Camii'nde düzenlenen programda İl Müftüsü İrfan Açık, "Aile ve Aile Olmanın Önemi" konulu sohbet gerçekleştirdi. Sohbetin ardından program, cemaatle birlikte kılınan namaz, yapılan tesbihat ve dua ile sona erdi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel