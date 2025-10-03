Cami-Aile Buluşması Programı Kütahya'da Gerçekleştirildi

Kütahya İl Müftülüğünce Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle "Cami-Aile Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Merkez Şeyh Edebali Camii'nde düzenlenen programda İl Müftüsü İrfan Açık, "Aile ve Aile Olmanın Önemi" konulu sohbet gerçekleştirdi. Sohbetin ardından program, cemaatle birlikte kılınan namaz, yapılan tesbihat ve dua ile sona erdi. - KÜTAHYA