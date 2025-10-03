Haberler

Cami-Aile Buluşması Programı Kütahya'da Gerçekleştirildi

Cami-Aile Buluşması Programı Kütahya'da Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Merkez Şeyh Edebali Camii'nde 'Cami-Aile Buluşması' programı düzenlendi. İl Müftüsü İrfan Açık, 'Aile ve Aile Olmanın Önemi' üzerine bir sohbet gerçekleştirdikten sonra program cemaatle kılınan namaz ve dualarla sona erdi.

Kütahya İl Müftülüğünce Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle "Cami-Aile Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Merkez Şeyh Edebali Camii'nde düzenlenen programda İl Müftüsü İrfan Açık, "Aile ve Aile Olmanın Önemi" konulu sohbet gerçekleştirdi. Sohbetin ardından program, cemaatle birlikte kılınan namaz, yapılan tesbihat ve dua ile sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en zenginiydi! İş insanının serveti 2 yılda buhar oldu

Türkiye'nin en zenginiydi! İş insanının serveti 2 yılda buhar oldu
Herkes paylaşıyor! Fenerbahçe maçına damga vuran görüntü

Maça damga vuran kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.