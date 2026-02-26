Haberler

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin, Şeyh Edebali'yi anlattı

2026 yılı, Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılı olması dolayısıyla UNESCO tarafından anma yılı olarak kutlanacak. Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, Şeyh Edebali'nin düşünce dünyası ve mirası hakkında bilgiler paylaşıldı.

Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yılı olan 2026'nın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı" kapsamında konferans düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim Şahin, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki konferansta, Şeyh Edebali'nin düşünce dünyası, devlet anlayışı ve Anadolu geleneğindeki yerini anlattı.

Şeyh Edebali'nin mirasının gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinen Şahin, gerçekleştirilecek etkinliklerin kültürel hafızaya katkı sunacağını ifade etti.

Bilecik Vali Yardımcısı Akın Ağca, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Taner Bilgin ile vatandaş ve öğrencilerin katıldığı konferans sonunda Şahin'e çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
