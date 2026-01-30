Haberler

Vali Sözer Şeyh Edebali Türbesi'nde şifalı pilav ikramına katıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Şeyh Edebali Türbesi'nde düzenlenen şifalı pilav ikramına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Geleneksel olarak her Cuma yapılan ikram, toplumsal dayanışmanın önemli bir örneği olarak sürdürülüyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Şeyh Edebali Türbesi'nde şifalı pilav ikramına katıldı.

Bilecik'te hayırseverler tarafından her Cuma günü sürdürülen geleneksel şifalı pilav ikramı, Şeyh Edebali Türbesi'nde devam ediyor. Toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürünün önemli bir örneği olan bu köklü gelenek, süreklilik esasına göre her hafta vatandaşları bir araya getiriyor. Cuma namazının ardından kazan başına geçen Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, şifalı pilavı vatandaşlara ikram etti. İkram sırasında vatandaşlarla sohbet eden Vali Sözer, hal ve hatırlarını sordu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Asırlardır yaşatılan bu hayır geleneği, birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergelerinden biridir. Paylaşma ve dayanışma kültürümüzü canlı tutan bu güzel geleneğe katkı sunan tüm hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

