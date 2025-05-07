Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 3. Bilim ve Kültür Şenliği Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ), bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Bilim ve Kültür Şenliği"nin açılışı yapıldı.

Merkez Kampüsü'ndeki organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra üniversitenin tanıtım filmi izletildi, arp dinletisi ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

Vali Şefik Aygöl, programda yaptığı konuşmada, Bilecik'in "teknoloji şehri" olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Bilim ve kültürün milletlerin geleceğinin şekillenmesindeki önemine işaret eden Aygöl, şunları kaydetti:

"Küresel ölçekte rekabetin bilim ve inovasyon üzerinden şekillendiği bir çağda, üniversitelerimizin sadece eğitim öğretim faaliyetleriyle değil, aynı zamanda özgün araştırmalar, yenilikçi projeler ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme vizyonuyla öne çıkmaları büyük önem arz etmektedir."

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı da bilim, kültür ve sanatın üniversitelerin şiar edindiği temel değerler olduğunu belirtti.

Şenlikle bilimin ışığının kültürün zenginliğiyle buluşturulduğunu vurgulayan Kaplancıklı, şu ifadeleri kullandı:

"Bilecik, tarihiyle, kadim kültürüyle ve medeniyetimize katkılarıyla bize büyük sorumluluk yüklemektedir. Bizler, Şeyh Edebali'nin 'Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez.' sözünü şiar edinerek, bilimsel üretimimizi kültürel mirasımızla harmanlayan bir anlayışı üniversitemizde hakim kılmaya çalışıyoruz."

Konuşmaların ardından şenliğin açılış kurdelesi kesildi. Akabinde Vali Aygöl ile beraberindekiler, meydanda kurulan stantları gezdi.

Organizasyona, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, kurum müdürleri, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Şenlik, yarın da çeşitli etkinliklerle devam edecek.