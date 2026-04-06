Bilecik'te "Şeyh Edebali'nin Manevi Kimliği" konferansı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nce (BŞEÜ) Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı ve Osman Gazi'nin kayınbabası Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılının Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı'na alınması sebebiyle "Şeyh Edebali'nin Manevi Kimliği" konferansı düzenlendi.

BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda İlahiyat Fakültesi'nce düzenlenen programda, Şeyh Edebali'nin hem ilmi hem de manevi mirasının üniversite ve kent için taşıdığı büyük öneme değindi.

Bu tür etkinliklerin milli ve manevi değerlerin genç kuşaklara aktarılmasında kilit bir rol oynadığını belirten Yurdakul, "Üniversitemizin ismini aldığı Şeyh Edebali'nin ilim ile irfanı mezceden yaklaşımını, çağdaş bilim anlayışıyla buluşturmayı, evrensel bilgi üretimini, yerel ve tarihsel değerlerle anlamlandırmayı asli bir görev olarak görmektedir. O'nun temsil ettiği hikmet merkezli düşünce geleneği, akademik faaliyetlerimize yön veren etik pusula niteliği taşımakta, eğitim, araştırma ve topluma hizmet misyonlarımızın özünü oluşturmaktadır. Şeyh Edebali'nin bıraktığı düşünsel ve ahlaki mirası gelecek nesillere aktarılması sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim üyesi Eyüp İnce de Şeyh Edebali'nin manevi şahsiyetini, tasavvufi yönelimlerini ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecindeki belirleyici rolünü anlattı.

Şeyh Edebali'nin düşünce dünyasının yalnızca tarihsel bağlamla sınırlı kalmadığını, mirasın günümüz dini ve ahlaki tasavvurlarına yön veren dinamik bir referans alanı sunmaya devam ettiğini aktaran İnce, Şeyh Edebali'nin düşünce dünyasının yalnızca tarihsel bir bağlamla veya geçmişle sınırlı kalmadığına dikkat çekti.