Şeyh Edebali Türbesi'nde öğrencilerden tarih yolculuğu

Bilecik Şeyh Edebali Türbesi'nde öğrenciler tarih ve kültürel değerlerle buluştu.

Atatürk İlkokulu 3/D sınıfı öğrencileri, Şeyh Edebali Türbesi'ne gerçekleştirdikleri gezi kapsamında tarihi ve kültürel değerleri yakından tanıma fırsatı buldu. Öğrenciler, doğayla iç içe geçen etkinlikte keyifli ve öğretici anlar yaşadı. Gezi programı kapsamında Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ile bir araya gelen öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Şeyh Edebali Türbesi gibi önemli bir mekanda öğrencilerimizin tarih ve kültürle buluşması bizler için büyük bir mutluluktur. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı