Bilecik'te Geleneksel Şifalı Pilav Etkinliği Düzenlendi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Şeyh Edebali Külliyesi'nde düzenlenen geleneksel şifalı pilav etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bilecik'te yüzyıllardır sürdürülen şifalı pilav geleneği, bu yıl da Şeyh Edebali Külliyesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, vatandaşlara şifalı pilav ikram ederek onlarla sohbet etti.

Etkinlikte konuşan Vali Sözer, geleneklerin toplumun kültürel zenginliğini yaşattığını belirterek, "Birlik ve beraberlik içinde bu değerleri sürdürmek, geçmişle geleceği buluşturmak adına çok kıymetli" dedi.

Program, edilen duaların ardından yapılan pilav ikramıyla sona erdi. - BİLECİK