Haberler

Bilecik'te Geleneksel Şifalı Pilav Etkinliği Düzenlendi

Bilecik'te Geleneksel Şifalı Pilav Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Şeyh Edebali Külliyesi'nde yapılan geleneksel şifalı pilav etkinliğinde vatandaşlarla buluştu. Vali Sözer, geleneklerin kültürel zenginliği yaşattığını vurguladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Şeyh Edebali Külliyesi'nde düzenlenen geleneksel şifalı pilav etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bilecik'te yüzyıllardır sürdürülen şifalı pilav geleneği, bu yıl da Şeyh Edebali Külliyesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, vatandaşlara şifalı pilav ikram ederek onlarla sohbet etti.

Etkinlikte konuşan Vali Sözer, geleneklerin toplumun kültürel zenginliğini yaşattığını belirterek, "Birlik ve beraberlik içinde bu değerleri sürdürmek, geçmişle geleceği buluşturmak adına çok kıymetli" dedi.

Program, edilen duaların ardından yapılan pilav ikramıyla sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturasında yeni dönem! Sistem resmen devreye giriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cübbeli Ahmet Hoca resmen öfke kustu: Şerefsizler, dinleyin!

Cübbeli Ahmet Hoca resmen öfke kustu: Şerefsizler, dinleyin!
Sumud Filosu aktivistleri ifadelerini verdi! Bekir Develi İsrail ordusunun işkencelerini böyle anlattı

Ünlü sunucu İsrail ordusunun işkencelerini böyle anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.