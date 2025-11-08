Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Erdoğan Albayrak ile birlikte Bilecik'teki Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret anlarına ilişkin görüntüler, bilecikon1 adlı sosyal medya hesabında paylaşıldı. Görüntülerde vatandaşların Albayrak çiftiyle sohbet ettiği anlar yer aldı.

Albayrak, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün nasibimizdi. Uzun zaman olmuştu. Şeyh Edebali Hazretleri'ni manevi olarak ziyaret edememiştik, nasip oldu" ifadelerini kullandı.

"YEŞİLAY BU ÜLKENİN MEDARI İFTİHARIDIR"

Ziyaret sırasında Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve Yeşilay üyeleri de hazır bulundu. Esra Erdoğan Albayrak, Yeşilay gönüllülerine hitaben, "Sahada olan bütün gönüllülerimize selamlarımızı iletin... Yeşilay bu ülkenin medarı iftiharıdır" dedi.

Albayrak çifti, ziyareti kapsamında düzenlenen Yeşilay sergisini de gezdi.