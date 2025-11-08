Haberler

Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret Haber Videosunu İzle
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Erdoğan Albayrak ile birlikte Bilecik'teki Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti. Ziyaret anları sosyal medya hesabında paylaşıldı. Albayrak, ziyarette "Bugün nasibimizdi. Uzun zaman olmuştu. Şeyh Edebali Hazretleri'ni manevi olarak ziyaret edememiştik, nasip oldu" dedi.

  • Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Erdoğan Albayrak, Bilecik'teki Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti.
  • Ziyarette Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve Yeşilay üyeleri hazır bulundu.
  • Albayrak çifti, Yeşilay sergisini gezdi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Erdoğan Albayrak ile birlikte Bilecik'teki Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret anlarına ilişkin görüntüler, bilecikon1 adlı sosyal medya hesabında paylaşıldı. Görüntülerde vatandaşların Albayrak çiftiyle sohbet ettiği anlar yer aldı.

Albayrak, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün nasibimizdi. Uzun zaman olmuştu. Şeyh Edebali Hazretleri'ni manevi olarak ziyaret edememiştik, nasip oldu" ifadelerini kullandı.

"YEŞİLAY BU ÜLKENİN MEDARI İFTİHARIDIR"

Ziyaret sırasında Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve Yeşilay üyeleri de hazır bulundu. Esra Erdoğan Albayrak, Yeşilay gönüllülerine hitaben, "Sahada olan bütün gönüllülerimize selamlarımızı iletin... Yeşilay bu ülkenin medarı iftiharıdır" dedi.

Albayrak çifti, ziyareti kapsamında düzenlenen Yeşilay sergisini de gezdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Enerji atılımları ile bir ülkenin geleceğini kurtardı ama ekonomik kriz yokmuş gibi davranması siyasi sonunu getirdi yanlış yönlendirildi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Fenerbahçe, taraftarı delirten o hakem için UEFA'ya gidiyor

Fenerbahçe taraftarını delirten isim için harekete geçti
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında 2. maçına çıktı! İşte sonuç
Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda

Müge Boz'dan duygusal veda! Acısını sevenleriyle paylaştı
Arda Güler'e Real Madrid'den büyük onur

Arda'ya Real Madrid'den büyük onur
Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti

Türkiye'nin gündemine oturan pazarcı asıl şimdi yandı
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.