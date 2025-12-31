Haberler

İl Müdürü Bozkurt'dan Ertuğrulgazi ve Şeyh Edebali türbelerine ziyaret

İl Müdürü Bozkurt'dan Ertuğrulgazi ve Şeyh Edebali türbelerine ziyaret
Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanan Kürşat Bozkurt ilk olarak Ertuğrulgazi ve Şeyh Edebali Türbelerine ziyaret etti.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanan Kürşat Bozkurt ilk olarak Ertuğrulgazi ve Şeyh Edebali Türbelerine ziyaret etti.

29 Kasım 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanan Kürşat Bozkurt Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'ni babası Kayı Boyu aşireti lideri Ertuğrulgazi'nin Söğüt'teki türbesini ziyaret etti. Ardından devletin manevi kurucu ve Osmangazi'nin kayınpederi olan Şeyh Edebali türbesini de ziyaret eden İl Müdürü Bozkurt, il turizmini geliştirmek için hemen çalışmalara başlayacaklarını söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
