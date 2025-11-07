Şeyh Edebali'nin Vefatının 700. Yılı UNESCO Tarafından Kutlanacak

Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı ve Osman Gazi'nin kayınbabası Şeyh Edebali'nin vefatının gelecek seneki 700'üncü yılının, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı'na dahil edildiği bildirildi.

Bilecik Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın UNESCO 43'üncü Genel Konferansı'nda alındığı duyuruldu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Vali Faik Oktay Sözer, bu kararla "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını insanlığa miras bırakan Şeyh Edebali'nin, uluslararası alanda tanınırlığının artacağını belirtti.

Kararın hayırlı olmasını dileyen Sözer, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.