BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN RENKLİ BAHAR ŞENLİĞİ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen Bahar Şenliği etkinliğine Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı katıldı. Gençlik Festivalinde renkli anlar yaşandı.

Gün boyu süren etkinliklerde öğrenciler, spor müsabakaları ve çeşitli oyunlarla doyasıya eğlenirken, şenliğe katılım sağlayan BŞEÜ Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Genel Sekreter Muhammet Büyük öğrencilerle yakından ilgilenerek onların coşkusuna ortak oldu.

Şenlik kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları BŞEÜ Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı tarafından takdim edildi. Ödül töreninin ardından toplu fotoğraf çekimiyle program sona erdi. - BİLECİK