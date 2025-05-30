BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN RENKLİ BAHAR ŞENLİĞİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN RENKLİ BAHAR ŞENLİĞİ
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen Bahar Şenliği etkinliğinde Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı öğrencilerle birlikte eğlenceli anlar yaşadı ve dereceye girenlere madalya takdim etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen Bahar Şenliği etkinliğine Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı katıldı. Gençlik Festivalinde renkli anlar yaşandı.

Gün boyu süren etkinliklerde öğrenciler, spor müsabakaları ve çeşitli oyunlarla doyasıya eğlenirken, şenliğe katılım sağlayan BŞEÜ Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Genel Sekreter Muhammet Büyük öğrencilerle yakından ilgilenerek onların coşkusuna ortak oldu.

Şenlik kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları BŞEÜ Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı tarafından takdim edildi. Ödül töreninin ardından toplu fotoğraf çekimiyle program sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Oğuz Murat Aci'nin anne ve babasından, gelinlerine dava

Aci ailesinde sular durulmuyor! Gelinlerine dava açtılar
Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza ayrılıyor mu? Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Örnek aile olarak gösteriliyordu! Survivor'da yasak aşk skandalı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Luka Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu

Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu
Kamu işçilerine yapılacak ek ödemelerin tarihleri belli oldu

Yüz binlerce kişinin beklediği ödeme takvimi belli oldu
Galatasaray şampiyon oldu, Trabzonspor para kazandı

Galatasaray şampiyon oldu, Trabzonspor para kazandı
Gigi ve Bella Hadid'in 23 yıldır gizli tutulan kız kardeşi görüntülendi

Gigi ve Bella Hadid'in 23 yıldır gizli tutulan kız kardeşleri görüntülendi
Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı

Üvey kızına dışkı yediren kadın için mahkeme kararını verdi
Pencereden düğünü seyrederken gözünden vuruldu: Hayatım bitti

Pencereden düğünü seyrederken kör oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.