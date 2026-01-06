Haberler

Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Karaman'ın Şeyh Edebali Mahallesi'nde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyeti iptal edilmişti.

Karaman'da meydana gelen kazada kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şeyh Edebali Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D. (37) idaresindeki 70 FE 997 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yaklaşık 40 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bacağında kırk olduğu öğrenildi. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından motosiklet çekiciyle otoparka kaldırıldı.

F.D.'nin aday sürücüyken alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin daimi olarak iptal edildiği öğrenildi. Polis sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 23 bin 437 lira para cezası keserken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
