Kınık Çömlek ve Sanat Festivali'nde BŞEÜ Standına Yoğun İlgi

Kınık Çömlek ve Sanat Festivali'nde BŞEÜ Standına Yoğun İlgi
Bilecik'te gerçekleştirilen Kınık Çömlek ve Sanat Festivali'nde, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin standı büyük ilgi gördü. Özellikle Seramik ve Cam Bölümü'nün sergilediği 3 boyutlu seramik yazıcı ile yapılan uygulamalar katılımcılardan yoğun ilgi topladı.

Bilecik'te düzenlenen Kınık Çömlek ve Sanat Festivali'nde Bilecik Şeyh Edebali Üniversite (BŞEÜ) stanttı büyük ilgi gördü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü'nde geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Kınık Çömlek ve Sanat Festivali'nde büyük ilgi gördü. Festival kapsamında bir çok stant kurulurken, bunlardan BŞEÜ'nün statları büyük ilgi gördü. Özellikle Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümünün sergilediği 3 boyutlu seramik yazıcı ile yapılan uygulamalar, katılımcıların yoğun ilgi gördü. Üniversitenin standı hem ziyaretçiler hem de sanatseverler için dikkat çekici bir deneyim sundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
