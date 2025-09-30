Kınık Çömlek ve Sanat Festivali'nde BŞEÜ Standına Yoğun İlgi

Bilecik'te düzenlenen Kınık Çömlek ve Sanat Festivali'nde Bilecik Şeyh Edebali Üniversite (BŞEÜ) stanttı büyük ilgi gördü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü'nde geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Kınık Çömlek ve Sanat Festivali'nde büyük ilgi gördü. Festival kapsamında bir çok stant kurulurken, bunlardan BŞEÜ'nün statları büyük ilgi gördü. Özellikle Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümünün sergilediği 3 boyutlu seramik yazıcı ile yapılan uygulamalar, katılımcıların yoğun ilgi gördü. Üniversitenin standı hem ziyaretçiler hem de sanatseverler için dikkat çekici bir deneyim sundu. - BİLECİK