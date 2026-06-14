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BŞEÜ'de 'Edebali'nin İzinde Ahiliğin İktisadi ve Sosyal Boyutları' semineri gerçekleştirildi

BŞEÜ'de 'Edebali'nin İzinde Ahiliğin İktisadi ve Sosyal Boyutları' semineri gerçekleştirildi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde, UNESCO’nun ilan ettiği 2026 Şeyh Edebali Yılı ve vefatının 700. yılı kapsamında 'Edebali'nin İzinde Ahiliğin İktisadi ve Sosyal Boyutları' semineri düzenlendi. Dr. Ertuğrul Çam’ın konuşmacı olduğu etkinlikte, Ahiliğin tarihi, ekonomik ve toplumsal işlevleri ele alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), 'Edebali'nin İzinde Ahiliğin İktisadi ve Sosyal Boyutları' semineri gerçekleştirildi.

UNESCO tarafından ilan edilen '2026 Şeyh Edebali Yılı' etkinlikleri ve Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Çam tarafından akademik seminer gerçekleştirildi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, Fakülte Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Seminerde, Ahi Evren ve Ahiliğin Anadolu'daki oluşum süreci tarihi perspektifle ele alınırken, Şeyh Edebali'nin Osmanlı Devleti'nin kuruluşundaki rolü de Ahi şeyhi kimliği çerçevesinde değerlendirildi. Ahiliğin ekonomik ve toplumsal işlevleri ise dönemin medeniyet anlayışı ile modern iktisadi yaklaşımların temel değerleri doğrultusunda karşılaştırmalı olarak incelendi.

Program, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban'ın, semineri gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Çam'a teşekkür belgesi takdim etmesinin ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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