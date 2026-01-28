Haberler

İl Emniyet Müdürü Çağlar'ın ilk durağı Şeyh Edebali Külliyesi

Güncelleme:
Bilecik İl Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Erdem Çağlar'ın ilk durağı Şeyh Edebali Külliyesi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar, göreve başlamasının ardından ilk durağını Şeyh Edebali Külliyesi'ne çevirdi.

Resmi Gazete'nin 23 Ocak 2026 tarihli sayısında yer alan kararla görevlendirilen Erdem Çağlar, Şeyh Edebali Külliyesi'nde bulunarak manevi mekanda incelemelerde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
